Росіяни в захопленому Маріуполі вигадали дивний спосіб відмивання грошей

Російські окупанти в тимчасово захопленому Маріуполі вирішили відмити грошей у місцевих "оригінальним" способом.

Маріупольцям продають сім карту мобільного оператора лише разом з засобом для миття підлоги.

Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на місцеву мешканку.

"Жінка прийшла до пошти на вулиці Купріна, 11, щоб купити пакет мобільного зв’язку Фенікс. Але їй відповіли, що він продається лише разом із засобом для миття підлоги. Поганий звʼязок маріупольцям пропонують відмивати засобами, а окупанти так відмивають собі гроші", - кажуть в Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, влада Маріуполя показала, що залишилося від Азовського ринку у Маріуполі, який до повномасштабного вторгнення Росії був найбільшою торговою точкою міста.

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