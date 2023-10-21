Росіяни в Запорізькій області втратили вп'ятеро більше артилерії, ніж ЗСУ - WSJ

Армія Російської Федерації у Запорізькій області втратила вп'ятеро більше артилерії, ніж Збройні сили України. Зокрема, цьому сприяє винахідливість українських військ.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Автори матеріалу пишуть, що близько 70% бойових втрат ЗСУ є результатом артилерійських ударів окупантів. Саме тому знищення російської артилерії буквально допомагає рятувати життя захисників.

Україна має перевагу в точності над артилерією РФ. Втім, російські загарбники все ще мають більшу кількість гармат і артустановок. Знищувати ворожу артилерію допомагає західне озброєння та винахідливість українських військових, наголошують WSJ. Таким чином ЗСУ вдалося здобути паритет, де окупаційна російська армія раніше мала перевагу.

За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін, від початку контрнаступу ЗСУ у червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню. У Запорізькій області знищено 92 одиниць артилерійської техніки росіян, тоді як Україна втратила 19 одиниць.

Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня 2023-го, знищено майже 800 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 292 850 солдатів армії Російської Федерації. Також ворог втратив 5063 танки, 822 РСЗВ та 320 літаків тощо.

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