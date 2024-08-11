Росіяни вбили дитину ракетою КНДР: Зеленський відреагував на удар по Київщині  

Загиблому хлопчику було лише чотири роки.

У ніч проти неділі, 11 серпня, ворог атакував Київську область. Через влучення ракети у житловий будинок загинули чотирирічний хлопчик та його батько. Ще троє людей постраждали, серед них 12-річний хлопчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку та висловив співчуття рідним і близьким загиблих та поранених.

За попередньою інформацією, російська армія застосувала північнокорейську ракету.

"Це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети", – повідомив президент.

Він додав, що протягом цього тижня росіяни випустили по території України понад 30 ракет та більш ніж 800 керованих авіабомб.

"Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї – із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів", – наголосив президент.

Він зазначив, що Україна потребує не тільки повноцінного повітряного щита, щоб зупинити російський терор, а й сильних рішень партнерів щодо зняття обмежень на використання західної зброї.

"Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт – ми реально наблизимо її справедливе завершення", – наголосив президент.

Нагадаємо, РФ вночі атакувала Україну дронами й північнокорейськими ракетами. ППО працювала у 11 областях.

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