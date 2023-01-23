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Росіяни вбили матір двох дітей: подробиці терористичного обстрілу житлового будинку на Сумщині

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни вбили матір двох дітей: подробиці терористичного обстрілу житлового будинку на Сумщині

Фото: t.me/Zhyvytskyy

23 січня росіяни обстріляли 9 громад Сумщини.

У селі Кучерівка Сумської області російські терористи обстріляли житловий будинок багатодітної родини. На місці трагедії загинула мати двох дітей, ще троє осіб поранені. Усі вони - члени однієї родини. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

За даними Живицького, по селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із "Граду". Один із снарядів поцілив по житловому будинку, в якому мешкала багатодітна родина. На місці трагедії загинула молода матір двох дітей. Ще троє членів родини отримали поранення, їх госпіталізували. 

Загалом окупанти 23 січня обстріляли ще 9 громад Сумщини: 

  • Білопільська громада: росіяни тричі відкривали вогонь з мінометів, 23 прильоти та із САУ - 24 прильоти.
  • Середино-Будська громада: у бік нашої території ворог відкривав вогонь із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів).
  • По Зноб-Новгородській громаді противник вів мінометний обстріл, 25 прильотів.
  • По Юнаківській громаді теж був мінометний обстріл із території рф, 10 прильотів.
  • Путивльська громада: росіяни обстріляли прикордоння із РСЗВ, 6 прильотів.
  • По Краснопільській громаді противник стріляв із САУ, 4 прильоти.
  • По Миропільській громаді армійці вели артобстріл, 10 прильотів.
  • Ворожбянська громада: був артобстріл з території Росії, 15 прильотів. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент - туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження. Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж. Перебиті осколками газопровід та електричні лінії. Також пошкоджені приміщення залізниці та колії.

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли 21 січня цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області. Є поранені цивільні люди ти руйнування інфраструктури.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2686
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