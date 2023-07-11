Окупанти вбили подружжя в Оріхові та атакували Київщину "шахедами": як минула ніч у регіонах

За минулі дні російські оккупанти обстріляли 11 областей України.

Ситуація у регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина

Біля ночі ворог обстріляв Київську область "шахедами" . Усі цілі збиті. Влучань не зафіксовано, обійшлося без потерпілих. Внаслідок падіння уламків пошкоджено близько десяти приватних будинків та один багатоповерховий (вибиті вікна). Також ликвидовано кілька пожеж трав'яного покриву. Оперативні служби на місцях продовжують ліквідацію та фіксацію наслідків нічної атаки. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Чернігівщина

За день росіяни здійснили 10 обстрілів, всього 124 вибухи. З мінометів, гранатометів, артилерії враг бив по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Під час обстрілу Сновської громади пошкоджено авто, загорілося поле із житом на приватній ділянці. Без жертв.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив 8 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 40 вибухів по прикордонній території та населених пунктах Сумської області. Обстріляно 5 територіальних громад: Середино-Будську, Миропільську, Краснопільську, Есманську, Білопільську. Попередньо - без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 180 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Середино-Будська, Хотинська громади. Без наслідків.

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Запорізька область

В Оріхові завершилися рятувально-пошукові роботи на місці авіаудару З-під завалів дістали тіла ще трьох загиблих місцевих жителів: чоловіків 50, 56 та 64 років. Керована авіабомба забрала життя семи оріхів'ян. 11 потерпілих отримують необхідне лікування в медичних закладах. Ще двом потерпілим надали медичну допомогу, але госпіталізації вони не вимагали.

За минулі сутки враг здійснив 65 обстрілів по території 12 прифронтових населених пунктів Запорізької області: авіаудар прийшовся по Оріхову, тричі бив з РСЗВ по Новодарівці, 61 удар з артилерії здійснив по Оріхову, Гуляйполі, Левадному, Новодарівці, Гуляйці. На щастя, людей не зачепило. Додано 29 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів: пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, гаражі.

Дніпропетровщина

Вночі ворог бив з важкої артилерії. Двічі – по Марганецькій громаді та ще раз – Нікополем. Минулося без загиблих та потерпілих. Вчора під ворожий удар із РСЗВ "Торнадо-С" потрапила Межівська громада Синельниківського району.

Поранення отримав 58-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено 12 житлових будинків, господарську споруду та 3 авто. Обстріляв агресор і Марганецьку громаду на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. Люди неушкоджені.

Харківщина

Окупанти протягом минулої доби завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Басове та Одноробівка Богодухівського району та Ветеринарне Харківського району. Ворог також здійснив мінометні та артилерійські обстріли Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Огірцеве та Землянки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Кислівка.

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Внаслідок обстрілу з артилерії с. Тимофіївка Богодухівського району частково пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Також вчора ворог обстріляв Дворічну Куп’янського району. Поранення зазнав 64-річний чоловік. Госпіталізований в середньому стані. Внаслідок обстрілу з артилерії та гелікоптерів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди та автомобіль, відсутнє енергопостачання.

Луганщина

Ворог продовжує цілити по деокупованим населеним пунктам регіону. Знов обстріляв з артилерії Невське і Білогорівку. По останній також завдав авіаційного удару. За добу противник здійснив 95 обстрілів( 412 снарядів).

Донеччина

Минулої доби рашисти здійснили 20 обстрілів, обстріляли населені пункти: Авдіївка, Торецьк, Сіверськ, смт Велика Новосілка, с.Бердичі, с.Благодатне, смт Гостре, с. Білогорівка, с.Предтечине, с.Соловйове. Пошкоджено 19 об’єктів: 18 житлових будинків,

адмінбудівля сільської ради. За добу на Донеччині: 3 загиблих, 7 поранених.

Одещина

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 19 ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131», ще 3 іншими підрозділами Сил оборони півдня України. Також протягом минулої доби знищено російський ударний БпЛА «Ланцет».

Миколаївщина

Вчора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по мису Очаківський та акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 52 обстріли (297 снарядів), з них по м. Херсон — 5 обстрілів (21 снаряд). Рашисти поцілили у райони 15 населених пунктів області. Через російський обстріл Херсона постраждав мирний містянин. Потерпілого з пораненням живота шпиталізували до медзакладу. Лікарі надають йому необхідну допомогу. Також росіяни вдарили з артилерії по житловому будинку у селі Інженерне. Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок зазнав руйнувань. Постраждали дві 79-річні жінки, які знаходилися у власних оселях. Бригади швидкої, котрі оперативно прибули на місце події, надали потерпілим медичну допомогу. Всього за добу через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Зазначимо, що під час авіаційного удару керованими авіабомбами за пунктом видавання гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області загинуло подружжя залізничників. У них залишилася восьмирічна донька.