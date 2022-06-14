Росіяни вбили понад 22 тисячі мешканців: яка ситуація в Маріуполі 14 червня

В окупованому росіянами Маріуполі погіршується ситуація. Щодня з міста на підконтрольну Україні територію вдається виїхати всього 70-120 мешканцям. За три місяці війни росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж фашисти за два роки. Окупанти заявили, що видаватимуть гуманітарну допомогу лише непрацездатним.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 13 червня.

В Маріуполі окупанти роблять перепоховання загиблих до братської могили в Мангуші

В окупованому Маріуполі військові злочинці РФ роблять перепоховання загиблих до братської могили в Мангуші. У той же час питанням щодо холери окупанти не переймаються, проте запевняють, що “ситуація під контролем”.

Щодня з Маріуполя вдається виїхати 70-120 мешканцям

Маленькій частині мешканців вдається виїхати на підконтрольну Україні територію. Хоч зробити це практично неможливо.

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"Сьогодні виїхати з Маріуполя майже нема можливості. Евакуація триває, хоча й не досить так чисельно, як це було раніше. Нині на підконтрольну частину нашої держави на добу десь доїжджає 70-120 маріупольців. Але вони їдуть налякані, втомлені, та наважуються, бо тут є захист, закон і все, щоб їх підтримати. І ми їх тут чекаємо", - наголосив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Фото: Associated Press

За три місяці росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж фашисти за два роки

Від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресорки Росії вбила у Маріуполі понад 22 тис. мешканців. Зараз під час окупації Росії зростає кількість братських могил навколо Маріуполя. Тобто вони наробили більше лиха, ніж фашисти за два роки окупації. Від 1941 до 1943 року фашисти, Гітлер вбили трохи більше 10 тис. населення.

В Маріуполі окупанти намагаються відновити залізничну колію, щоб постачати на Донеччину зброю

В окупованому Маріуполі самопроголошена влада намагається якнайшвидше відновити залізничну колію. Вона їм потрібна для повноцінного відновлення роботи маріупольського порту.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

У Маріуполі окупанти почали торгівлю краденою гуманітарною допомогою

В Маріуполі російсько-окупаційні війська разом із колаборантами почали продавати викрадену гуманітарну допомогу, яку передає Росія. Перші спроби схеми впроваджували в селі Урзуф Маріупольського району. А тепер почали реалізовувати її у Маріуполі. Продаж відбувається через "своїх" торговців, яких попередили, що в разі незгоди вони "поїдуть на підвал".

У Маріуполі окупанти видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним

Від 1 липня російська "адміністрація" Маріуполя видаватиме гуманітарну допомогу не всім мешканцям окупованого міста. Отримувати допомогу будуть лише непрацездатні. Зокрема, люди з інвалідністю 1 і 2 групи, матері-одиначки з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї з трьома і більше дітьми, діти-сироти і вагітні жінки.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Гордон показав, як у Маріуполі святкували День визволення міста від проросійських терористів

У Маріуполі від 2016 року святкують День визволення міста від проросійських терористів. Минулого року на урочистому заході був присутній й український журналіст та ведучий Дмитро Гордон. Знаменитість разом зі своєю дружиною Олесею Бацман 13 червня 2021 року у Маріуполі гуляли містом, спілкувалися з військовими та фотографувалися. Утім, цього року російські окупанти забрали це все. Вони знищили Маріуполь та перетворили його на руїні.

Нагадаємо, з Маріупольського порту вийшло вже третє судно з російським прапором, на яке загарбники завантажили викрадений у місті металопрокат. Російські окупанти продовжують красти метал з тимчасово окупованого Маріуполя.

Рашисти шантажують маріупольців їжею: про гуманітарну катастрофу – в ТСН

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