Росіяни вбили трьох людей та поранили дитину: Монастирський про ракетний обстріл України 29 грудня

Міністр внутрішніх справ повідомив подробиці про наслідки удару.
Троє людей загинули, шістьох поранено внаслідок російського обстрілу України 29 грудня.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.
"Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо на цей час трьох людей, які загинули, і шість поранених, у тому числі дитину", — сказав Монастирський.
Раніше у Міноборони України підтвердили, що під час масованої ракетної атаки по Україні 29 грудня, Росія випустила понад 69 ракет.
Ракетний удар по Україні 29 грудня: що відомо
Вранці 29 росіяни завдали ракетних ударів, зокрема, по Харкову. Там повідомили про прильоти в одному з районів.
Також лунали вибухи і в Києві. Там уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі також зазнали руйнувань.
29 грудня ППО збили крилату ракету на території у Хмельницькій області. Потерпілих, на щастя, немає.
Ворожа ракета влучила у житловий будинку в селі на Прикарпатті. Мати з дитиною перебували у сусідній кімнаті та вижили. Фото влучання показав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Один із енергетичних об’єктів Івано-Франківщини зазнав руйнувань.
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