Росіяни вбили трьох людей та поранили дитину: Монастирський про ракетний обстріл України 29 грудня

Троє людей загинули, шістьох поранено внаслідок російського обстрілу України 29 грудня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

"Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо на цей час трьох людей, які загинули, і шість поранених, у тому числі дитину", — сказав Монастирський.

Раніше у Міноборони України підтвердили, що під час масованої ракетної атаки по Україні 29 грудня, Росія випустила понад 69 ракет.

Ракетний удар по Україні 29 грудня: що відомо

Вранці 29 росіяни завдали ракетних ударів, зокрема, по Харкову. Там повідомили про прильоти в одному з районів.

Також лунали вибухи і в Києві. Там уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі також зазнали руйнувань.

29 грудня ППО збили крилату ракету на території у Хмельницькій області. Потерпілих, на щастя, немає.

Ворожа ракета влучила у житловий будинку в селі на Прикарпатті. Мати з дитиною перебували у сусідній кімнаті та вижили. Фото влучання показав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Один із енергетичних об’єктів Івано-Франківщини зазнав руйнувань.

Детально про новий масований удар Росії ракетами по Україні і ситуацію в регіонах, читайте тут.

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