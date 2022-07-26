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Росіяни вбивають цивільних: в Донецькій ОВА повідомили, скільки людей за добу стало жертвами окупантів

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Росіяни вбивають цивільних: в Донецькій ОВА повідомили, скільки людей за добу стало жертвами окупантів

Фото: Getty Images

Росія, яка на чолі з диктатором Путіним варварськи напала на Україну, продовжує тероризувати мирних людей.

Росія продовжує вбивати цивільних людей в Україні, зокрема, в районах, де ведуться активні бойові дії. На Донеччині за минулу добу від рук окупантів загинуло ще троє мирних громадян.

Про це заявив голова ОВА Павло Кириленко.

Посадовець наголосив, що за кожен злочин на українській землі росіяни будуть відповідати.

"Росія вбиває цивільних! За 25 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Красногорівці, 1 у Соледарі та 1 у Мар'їнці. Ще 8 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав він.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська зміцнюють позиції на цих напрямках. Своєю чергою, українська армія продовжує завдавати ударів по опорних пунктах ворога вздовж Південного напрямку.

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