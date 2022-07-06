Росіяни вбивають медиків, руйнують лікарні та крадуть авто швидкої допомоги: Ляшко про стан охорони здоров'я

Від початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти зруйнували 122 лікарні.

Також росіяни вбили 14 українських медиків та поранили 48.

Про це в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що від початку війни 817 об’єктів охорони здоров’я пошкоджено ворожими снарядами, лікарні виведені з технологічного процесу.

"122 заклади зруйновано вщент, вони відновленню не підлягають, їх треба буде будувати заново. Якщо оцінювати в коштах, то на відновлення закладів до того стану, в якому вони були, треба понад 35 мільярдів. Щоб відбувати зруйновані треба понад 15 мільярдів", -пояснив очільник МОЗ.

Міністр додав, що від початку війни росіяни вбили 14 українських медиків та поранили 48. Це лише офіційні дані без врахування військових лікарів.

Окупанти знищили 85 автомобілів цивільних швидкої допомоги. 105 автомобілів захопили росіяни, їхня доля невідома.

Нагадаємо, у Чернігівській області за тимчасовою схемою відновили 19 пошкоджених мостів.

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