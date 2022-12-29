Росіяни вчергове масовано обстріляли Херсонщину: яка ситуація

Російські окупанти за минулу добу 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив очільник ОВА Херсонської області Ярослав Янушевич.

"Херсон ворог атакував 12 разів. Ворожі снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки. Вчора росіяни вбили 1 людину, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених – 10-річна дитина. Хлопчика у середньому стані важкості з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями доправили до лікарні. Йому надали необхідну меддопомогу", - написав він.

Нагадаємо, 27 грудня російська армія обстріляла пологове відділення лікарні у Херсоні. На той час у медзакладі були 5 жінок, які народили, ніхто не постраждав, бо і медики, і пацієнти перебували в укритті.

В Офісі президента відреагували на терористичну атаку росіян. Керівник ОП Андрій Єрмак запевнив, що відповідальність понесуть і ті, хто віддав наказ, і ті, хто виконував його.

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