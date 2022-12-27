Росіяни вчергове обстріляли Сумську область: під вогнем ворога були дві громади

Російські окупанти вчергове обстріляли прикордонні громади Сумської області.

Про це 27 грудня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, після 22 години вечора, 26 грудня, росіяни із САУ обстріляли Середино-Будську громаду. Було 4 прильоти. Близько 6 години ранку, 27 грудня, противник відкрив вогонь по Зноб-Новгородській громаді. Було 2 прильоти з САУ.

"В обох випадках без жертв і руйнувань. Віримо в наших захисників і захисниць!", - написав Живицький.

Обстріли Сумщини

Варто зазначити, що окупанти майже щодня атакують прикордонні регіони України з території РФ.

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили із РСЗВ по двох прикордонних громадах Сумщини. Було зафіксовано 23 "прильоти" за день.

25 грудня після нічного мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді пошкоджені 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

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