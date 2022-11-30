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Росіяни вчергове обстріляли три громади Сумської області: очільник ОВА показав наслідки прильотів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Росіяни вчергове обстріляли три громади Сумської області: очільник ОВА показав наслідки прильотів

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Наслідки ранкових обстрілів Краснопільської та Білопільської громад уточнюються. 

Російські окупанти вчергове обстріляли три громади Сумщини - гатили з мінометів, САУ та ствольної артилерії.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, близько 23:00 росіяни із мінометів обстріляли Миропільську громаду. Там, за словами очільника області, було 16 прильотів (120 мм калібру). Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне домогосподарство, там загорівся сінник. 

30 листопада зранку росіяни обстріляли Краснопільську громаду. Там було 10 прильотів із САУ. Також зі ствольної артилерії ворог вів вогонь по Білопільській громаді, де розірвалися 10 снарядів. 

Варто зазначити, що РФ не припиняє атакувати прикордонні північні регіони України, обстрілюючи громади зі своєї території. Так, 25 листопада ворог поцілив у 5-поверховий житловий будинок у Середино-Будській громаді.

9 жовтня росіяни дроном обстріляли центр села Митропілля Сумського району, де вбили 41-річну матір трьох дітей, старший син жінки та чоловік служать у ЗСУ. 

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Дата публікації
Перегляди
836
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