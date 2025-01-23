Росіяни вчергове розстріляли шістьох українських військовополонених – соцмережі

Росіяни знову розстріляли шістьох українських військових. Вони здалися у полон.

Про це повідомляють соцмережі.

Це черговий жахливий воєнний злочин армії РФ проти беззбройних українських полонених.

З етичних міркувань ТСН.ua не оприлюднює відео, на якому зафіксовано цинічний розстріл російськими терористами українських бійців. Воно містить чутливі кадри.

Реакція військового

Військовий із позивним "Осмáн" Станіслав відреагував на розстріл бійців ЗСУ. За його словами, росіяни поводяться так не тільки з нашими воїнами – вони з легкістю розстрілюють і своїх.

"Шкода хлопців, шкода що їх не підготували нормально і не довели вчасно інформацію про просування ворога. Оцінюючи певні фактори, можу зробити висновок, що розстріляні були не піхотинцями", – наголосив він.

У смерті захисників винна не тільки армія РФ, додає він, а і їхній командир.

Раніше окупанти на Донеччині стратили чотирьох бійців 110 окремої механізованої бригади ЗСУ, які здалися в полон. Черговий воєнний злочин зафіксовано на Времівському напрямку.

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