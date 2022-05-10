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Росіяни вчетверте влучили ракетою в міст через Дністровський лиман – ОК "Південь"

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Росіяни вчетверте влучили ракетою в міст через Дністровський лиман – ОК "Південь"

Фото: io.ua

Армія Російської Федерації знову обстріляла цей міст. Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області.

Росіяни вчетверте влучили ракетою в міст через Дністровський лиман.

Про це повідомило "Суспільне" із посиланням на ОК "Південь".

Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області.

Нагадаємо, що 26 квітня окупанти ракетами обстріляли Одещину. Через це  було пошкоджено міст через Дністровський лиман. 

В ОДА вважають, що своїми діями ворог намагається відрізати частину області та створити напруженість на фоні подій у Придністров’ї.

Вже наступного дня, 27 квітня, о 6:45 армія Російської Федерації знову обстріляла цей міст. На щастя, внаслідок атаки окупантів держави-терористки  постраждалих залізничників немає.

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