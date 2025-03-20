Росіяни вдалися до забороненої тактики нападу на ЗСУ у Курській області: деталі від ISW

Окупанти використовували синю ізоляційну стрічку під час операції.

Росіяни під час атак на ЗСУ в Курській області використовували українські розпізнавальні знаки.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Командир спецназу "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудінов описав нещодавню тактику обману з боку Росії, яка може бути прирівняна до актів віроломства — військового злочину згідно з Женевською конвенцією", — йдеться у звіті.

Алаудінов уточнив, що російські сили повинні були мати синю стрічку протягом перших 24 годин операції, а потім змінити її на червону — колір, який ЗС РФ традиційно використовують для розпізнавальних знаків.

Експерти уточнили, що російські війська використовували синю ізоляційну стрічку під час операції з використанням підземного трубопроводу. Стрічку такого ж кольору використовували українські війська.

"Таким чином російські війська намагалися посіяти паніку в українських лавах, що дозволило б російським силам завдати максимальної шкоди, доки українські війська розбиралися в ситуації", - пояснили аналітики.

Нагадаємо, що росіяни намагалися використати трубопровід у Суджі, щоб проникнути у тил ЗСУ.

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