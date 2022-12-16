Росіяни вдарили 10 ракетами по Харківщині: яка ситуація у регіоні

Після вибухів, які пролунали у Харкові, у місті зникло світло, вода та зупинився електротранспорт.

Російські окупанти сьогодні, 16 грудня, вдарили по Харківській області десятьма ракетами. Після цього в регіоні виникли перебої з електроенергією, зникла вода, зупинилося метро. У місті також не працює електротранспорт.

Про це повідомив очільник ОВА Харківської області Олег Синєгубов.

З його слів, масований ворожий удар по Харківської області почався о 7 ранку, коли ворожа ракета С-300 влучила у лікарню в Куп'янську. Внаслідок обстрілу у лікарні частково зруйноване та пошкоджене інфекційне відділення, а також аптечний пункт. Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС.

"Була декілька влучань по критичній інфраструктурі у Харкові та Чугуївському районі. Зараз наслідки ми ще з'ясовуємо", - сказав Синєгубов.

Наразі інформації щодо постраждалих та загиблих не надходило.

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