Росіяни вдарили дронами по Харківщині: пошкоджено об’єкт інфраструктури

Інформації про потерпілих немає.

Російські війська у четвер, 23 листопада, атакували безпілотниками село Олександрівка у Харківській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок удару БПЛА по с. Олександрівка Богодухівського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт", - поінформував голова ОВА.

За його словами, протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 населених пунктів області. Зокрема, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Синьківка, Гранів та інші населені пункти.

Крім того, у ДСНС повідомили, що у Куп’янському районі через ворожі удари пошкоджено дах адмінбудівлі і житлові будинки.

Як повідомлялося, вночі на Хмельниччині сталися вибухи. Сили протиповітряної оборони спрацювали по безпілотниках. Інформації про падіння уламків БпЛА немає.

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