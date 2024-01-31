Росіяни вдарили дронами по півдню України: що відомо про влучання (фото)

На Миколаївщині потерпіла одна людина.

Вночі проти 31 січня російські загарбники атакували безпілотниками південні регіони України. Зокрема, є влучання дрона у Миколаївській області.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Влучання БпЛА сталося в Баштанському районі. Внаслідок удару пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Крім того, на місці "прильоту" сталася пожежа.

Крім того, цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення. Його шпиталізували до реанімації.

Загалом в зоні відповідальності Сил оборони півдня підрозділи ППО збили сім Shahed: п'ять - на Миколаївщині і два - на Кіровоградщині.

Наслідки атаки дронів на південні області України. Фото: Сили оборони півдня.

Наслідки атаки дронів на південні області України. Фото: Сили оборони півдня.

Наслідки атаки дронів на південні області України. Фото: Сили оборони півдня.

Нагадаємо, вночі 31 січня окупанти атакували Україну дронами "Shahed-136/131" та "ракетами "Іскандер". Сили ППО знищили 14 БпЛА із 20, що були запущених ворогом.

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