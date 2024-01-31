Росіяни вдарили дронами по півдню України: що відомо про влучання (фото)

На Миколаївщині потерпіла одна людина.
Вночі проти 31 січня російські загарбники атакували безпілотниками південні регіони України. Зокрема, є влучання дрона у Миколаївській області.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Влучання БпЛА сталося в Баштанському районі. Внаслідок удару пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Крім того, на місці "прильоту" сталася пожежа.
Крім того, цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення. Його шпиталізували до реанімації.
Загалом в зоні відповідальності Сил оборони півдня підрозділи ППО збили сім Shahed: п'ять - на Миколаївщині і два - на Кіровоградщині.
Нагадаємо, вночі 31 січня окупанти атакували Україну дронами "Shahed-136/131" та "ракетами "Іскандер". Сили ППО знищили 14 БпЛА із 20, що були запущених ворогом.