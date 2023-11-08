Росіяни вдарили дроном по "Пункту незламності" на Херсонщині (фото)

Російські війська 8 листопада атакували з безпілотників Новоберислав Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Очільник області написав у Мережі, що росіяни з безпілотників атакували Новоберислав. Так, окупанти скинули вибухівку на "Пункт незламності".

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"Внаслідок скидання вибухівки пошкоджено приміщення "Пункту незламності", а також понівечено поштову автівку", – йдеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулося без постраждалих.

Наслідки атаки по Новобериславу 8 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки атаки по Новобериславу 8 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, протягом 7 листопада російські війська влаштували 108 обстрілів по Херсонській області, вбивши і поранивши мирних жителів.

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