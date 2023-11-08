Росіяни вдарили дроном по "Пункту незламності" на Херсонщині (фото)

Внаслідок атаки ворог також пошкодив машину "Укрпошти".
Російські війська 8 листопада атакували з безпілотників Новоберислав Херсонської області.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Очільник області написав у Мережі, що росіяни з безпілотників атакували Новоберислав. Так, окупанти скинули вибухівку на "Пункт незламності".
"Внаслідок скидання вибухівки пошкоджено приміщення "Пункту незламності", а також понівечено поштову автівку", – йдеться в повідомленні.
Прокудін зазначив, що минулося без постраждалих.
Нагадаємо, протягом 7 листопада російські війська влаштували 108 обстрілів по Херсонській області, вбивши і поранивши мирних жителів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Обстріли України і свіжі новини з фронту! Головне про війну на ранок 8 листопада
Читайте також: