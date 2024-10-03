Росіяни вдарили дроном по авто з газом на Чернігівщині: серед загиблих – дитина (фото)

Очільник ОВА запевнив, що росіяни знали, куди б’ють, та розуміли всі наслідки.

У Чернігівській області російські війська влучили безпілотником по авто, яке везло скраплений газ. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще четверо – отримали поранення.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Ворог атакував прикордоння Корюківського району Чернігівщини. Росіяни свідомо поцілили безпілотником по автомобілю, який віз скраплений газ людям. Балони з газом здетонували, і загорілися житлові будинки.

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За попередніми даними, загинули троє людей. Серед них – 6-річна дитина.

"Четверо поранених – 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Усіх госпіталізували. На допомогу медикам прибули лікарі-хірурги з Корюківської лікарні. Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Стан тяжкий", – йдеться в заяві Чауса.

Він запевнив, що росіяни знали, куди б’ють, та розуміли всі наслідки.

Наслідки удару дроном у Чернігівській області 3 жовтня / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Наслідки удару дроном у Чернігівській області 3 жовтня / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

До слова, цього ж дня в Київській області був зафіксований рух російських безпілотників. У регіоні працювала ППО.

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