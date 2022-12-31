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Росіяни вдарили "Іскандером" по військовому містечку на Чернігівщині: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вдарили "Іскандером" по військовому містечку на Чернігівщині: що відомо

Фото: Associated Press

Минулося без жертв.

Російська армія вночі 31 грудня завдали ракетного удару по військовому містечку у Чернігівській області. Окупани атакували облсть балістичною ракетою "Іскандер".

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер, траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО", - йдеться у повідомленні керівника регіону. 

За словами Чауса, минулося без жертв.

Крім того, голова ОВА повідомив, що протягом останніх днів інтенсивність обстрілів ворога зросла. Окупанти гатять із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Вчора, 30 грудня, в Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка. 

Нагадаємо, розпочалася 311 доба російського широкомасштабного вторгнення РФ. Ворог веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, а також намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

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Дата публікації
Перегляди
1475
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