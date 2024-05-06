Росіяни вдарили КАБами і знесли цілу вулицю в селі на Харківщині: деталі про наслідки (фото)

Ворог запустив по людях та їхніх хатах фугасну авіабомбу вагою в півтори тонни.

Російські війська 5 травня завдали ударів керованими авіабомбами по селу Моначинівка у Куп′янському районі Харківщини. Внаслідок атаки є жертва, поранені і пошкодження будинків.

Про це повідомили поліція Харківської області та начальник Слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов.

Внаслідок авіудару по Моначинівці загинула 88-річна жінка. Було також поранено трьох цивільних чоловіків. Пошкодження отримали шість приватних домоволодінь.

Як зазначив Болвінов, одним ударом ФАБ 1500 у Моначинівці була знищена ціла вулиця.

"Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю – фугасну авіабомбу вагою в півтори тонни", – повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини.

Він зазначив, що окупанти обладнали ФАБ 1500 спеціальним модулем, аби бомба могла планувати в повітрі після запуску з літака.

Як повідомив Болвінов, озброєння такої потужності ворог на Харківщині використав уперше. Єдине, чого росіяни змогли досягти, – зруйнувати будинки та вбити жінку похилого віку. Тіло загиблої довелося діставати з-підзавалів.

"В цьому прикордонному селі в Куп'янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового", – зауважив представник обласної поліції.

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Наслідки удару КАБами по селу Моначинівка на Харківщині 5 травня / Фото: Facebook Сергій Болвінов

Наслідки удару КАБами по селу Моначинівка на Харківщині 5 травня / Фото: Facebook Сергій Болвінов

Наслідки удару КАБами по селу Моначинівка на Харківщині 5 травня / Фото: Facebook Сергій Болвінов

До слова, російські війська в ніч проти 6 травня запустили по Україні 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136. Майже всі вони були збиті силами ППО.

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