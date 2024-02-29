Росіяни вдарили КАБами по селу на Запоріжжі: є жертва

Ворог атакував з авіації прифронтове село.
Російські війська 29 лютого завдали удару керованими авібомбами по селу Юльївка Запорізької області і вбили людину.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Близько 13:10 російські окупанти завдали авіаудару керованими авіабомбами по прифронтовому селу Юльївка Новоолександрівської громади Запорізького району.
Внаслідок ворожого удару загинула людина.
"Забрали життя безневинної людини", – вказав Федоров.
Інформація про поранених та руйнування уточнюється.
Нагадаємо, російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, вбивши двох людей і ще одну поранивши. Зафіксовано багато пошкоджень та руйнувань.
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