Росіяни вдарили КАБом по Донеччині: страшні кадри зруйнованої багатоповерхівки

Від будівлі, в яку влучила авіабомба, майже нічого не залишилося.

Росіяни завдали удару керованою авіабомбою по Мирнограду Донецької області. КАБ влучила у недобудовану багатоповерхівку. Ушкоджень зазнав також супермаркет, розташований поруч з недобудовою.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

"Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку. Наразі відомо про 1 загиблого і 4 поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі — цю інформацію встановлюємо", - написав голова ОВА.

Від багатоповерхівки, в яку влучила російська авіабомба, майже нічого не залишилося.

Рятувальна операція триває, додали у Донецькій ОВА.

Нагадаємо, Росія атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини трьома авіабомбами. Внаслідок бомбардування є поранені та руйнування.

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