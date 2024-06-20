Росіяни вдарили касетними снарядами по Донеччині: є загиблі й поранені

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено чотири домогосподарства, два авто та газопровід.

Російські війська 20 червня завдали ударів по території Іллінівської громади на Донеччині. Внаслідок атаки в селі Розкішне загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

О 12:20 російські окупанти завдали ударів по території Іллінівської громади Краматорського району, за попередніми даними, касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч".

Внаслідок атаки в селі Розкішне 64-річна жінка та двоє чоловіків віком 30 і 42 років отримали несумісні з життям тілесні ушкодження.

Ще четверо людей – чоловіки віком 32 і 37 років, 57-річна жінка та 14-річний хлопець – зазнали мінно-вибухових травм та уламкових поранень. Постраждалих доправлено до лікарні для надання кваліфікованої допомоги.

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Внаслідок обстрілу Розкішного також пошкоджено чотири домогосподарства, два автомобілі та газопровід.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни. Зазначається, що прокурори вживають всіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російською армією.

Нагадаємо, 15 червня війська РФ обстріляли касетними боєприпасами село Улакли на Донеччині. Там загинуло троє людей і п'ятеро зазнали поранень.

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