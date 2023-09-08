Росіяни вдарили кількома ракетами по Запоріжжю: деталі

У п'ятницю, 8 вересня, вдарила ракетами в об‘єкти цивільної інфраструктури у місті Запоріжжя. Попередньо, це була балістика.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо - балістичними) у об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, є інформація про щонайменше одну постраждалу людину. Наразі на місці атаки місці працюють всі відповідні служби.

До слова, у Запорізькій області після опівночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Остання тривала від 06:22 до 07:19.

Як повідомлялося, 7 вересня під час тривоги у Запоріжжі пролунав вибух: в ОВА повідомили про удар балістикою по району.

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