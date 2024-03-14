Росіяни вдарили по АТП в Херсоні: згорілі автобуси зняли на відео

Частина транспортних засобів вигоріла, ще частина транспорту була пошкоджена.

Російські війська вранці 14 березня обстріляли Херсон, влучивши по гаражному приміщенню автотранспортного підприємства.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та опублікував відео з наслідками ворожої атаки.

"На відео черговий ворожий терор і його наслідки", – зазначив голова ОВА у підписі до ролика.

Також читайте Росіяни випробовують системи ППО ракетами: Гуменюк оцінила ситуацію на півдні

Він уточнив, що вранці російські окупанти вкотре вдарили по Херсону. Під обстріл потрапило гаражне приміщення автотранспортного підприємства.

Частина розташованих там транспортних засобів вигоріла, ще частина транспорту була пошкоджена.

На щастя, минулося без загиблих.

Читайте провідні новини дня:

Наслідки обстрілу АТП в Херсоні: згорілі автобуси / Скриншот з відео

Наслідки обстрілу АТП в Херсоні: згорілі автобуси / Скриншот з відео

Обстріл Херсона: згорілі автобуси на АТП зняли на відео

До слова, російські війська знову вдарили по Україні дронами в ніч проти 14 березня. Ворог запустив 36 безпілотників, сили ППО знищили 22 з них.

Читайте також: