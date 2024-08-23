Росіяни вдарили по центральній частині Купʼянська-Вузлового: є жертви

Сьогодні росіяни завдали удару по центральній частині Купʼянська-Вузлового.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по центральній частині Купʼянськ-Вузлового. На жаль, двоє цивільних людей загинули. Щонайменше двоє постраждалих", – написав він.

Огляд місця профільними службами триває.

Нагадаємо, 23 серпня близько 03:30 Росія випустила три керовані авіабомби по Борівській громаді Харківської області. Вщент зруйновані два будинки. Багато будинків пошкоджені. Тіла загиблих деблокували рятівники.

Ракети, авіабомби і арта по одному селу! Росіяни взялися за Харківщину

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