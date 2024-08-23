Росіяни вдарили по центральній частині Купʼянська-Вузлового: є жертви

На місці ворожого удару працюють відповідні служби.
Сьогодні росіяни завдали удару по центральній частині Купʼянська-Вузлового.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по центральній частині Купʼянськ-Вузлового. На жаль, двоє цивільних людей загинули. Щонайменше двоє постраждалих", – написав він.
Огляд місця профільними службами триває.
Нагадаємо, 23 серпня близько 03:30 Росія випустила три керовані авіабомби по Борівській громаді Харківської області. Вщент зруйновані два будинки. Багато будинків пошкоджені. Тіла загиблих деблокували рятівники.
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