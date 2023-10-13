Росіяни вдарили по центру Покровська: деталі про жахливі наслідки (фото)

Рятувальникам довелося діставати людей з-під завалів будівель.
Російські окупанти завдали удару по центру Покровська на Донеччині вранці 13 жовтня, вбивши і поранивши людей. У місті також є руйнування.
Про це повідомили в ДСНС України та начальник Донецької ОВА Ігор Мороз.
Наслідки атаки по Покровську
"Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю – вже зараз відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі", – йдеться в заяві Мороза.
Він зазначив, що тип застосованої ворогом зброї та остаточні наслідки удару ще встановлюються.
На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.
Водночас у ДСНС уточнили, що в Покровську було частково зруйновано дві адміністративні будівлі. Підрозділи служби врятували з-під завалів трьох людей.
Нагадаємо, російські загарбники також у ніч проти 13 жовтня обстріляли дві громади Дніпропетровщини. Також уранці пролунав вибух у Криворізькому районі, деталі про який ще встановлюють.
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