Росіяни вдарили по центру Покровська: деталі про жахливі наслідки (фото)

Російські окупанти завдали удару по центру Покровська на Донеччині вранці 13 жовтня, вбивши і поранивши людей. У місті також є руйнування.

Про це повідомили в ДСНС України та начальник Донецької ОВА Ігор Мороз.

Наслідки атаки по Покровську

"Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю – вже зараз відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі", – йдеться в заяві Мороза.

Він зазначив, що тип застосованої ворогом зброї та остаточні наслідки удару ще встановлюються.

На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Водночас у ДСНС уточнили, що в Покровську було частково зруйновано дві адміністративні будівлі. Підрозділи служби врятували з-під завалів трьох людей.

Наслідки обстрілу Покровська 13 жовтня / Фото: ДСНС та голова ОВА Ігор Мороз

Наслідки обстрілу Покровська 13 жовтня / Фото: ДСНС та голова ОВА Ігор Мороз

Наслідки обстрілу Покровська 13 жовтня / Фото: ДСНС та голова ОВА Ігор Мороз

Наслідки обстрілу Покровська 13 жовтня / Фото: ДСНС та голова ОВА Ігор Мороз

Наслідки обстрілу Покровська 13 жовтня / Фото: ДСНС та голова ОВА Ігор Мороз

Наслідки обстрілу Покровська 13 жовтня / Фото: ДСНС та голова ОВА Ігор Мороз

Наслідки обстрілу Покровська 13 жовтня / Фото: ДСНС та голова ОВА Ігор Мороз

Нагадаємо, російські загарбники також у ніч проти 13 жовтня обстріляли дві громади Дніпропетровщини. Також уранці пролунав вибух у Криворізькому районі, деталі про який ще встановлюють.

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