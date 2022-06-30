Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: спалахнула пожежа (фото)

Росіяни знищили склад із 40 тоннами зерна. Там пролунав вибух, а потім спалахнула пожежа.

У ніч проти 30 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область із різної зброї. Постраждали Зеленодольськ та Велика Костромка у Криворізькому районі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, у Зеленодольську ворог знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.

"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Нагадаємо, 28 червня Росія вдарила по Дніпропетровщині шістьма ракетами. Чотири із них вдалося збити українським захисникам, дві - поцілили по мирних жителях.

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