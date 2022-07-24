Росіяни вдарили по Донеччині: Кириленко показав зруйновані окупантами будинки й освітні заклади (фото)

Вранці 24 липня росіяни зруйнували кілька освітніх закладів, приватні будинки, господарські об'єкти. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Про це написав голова ОВА Павло Кириленко, який також показав наслідки нічних та ранкових обстрілів населених пунктів Донеччини.

"Ще дві школи зруйнували російські окупанти на Донеччині сьогодні зранку - у Костянтинівці і Бахмуті. Крім того, у Новодмитрівці від рашистського вогню постраждав дитячий садок. Близько 5-ї ранку російська ракета ударила по околицях Курахівської громади - зруйнувала приватний будинок", - розповів Кириленко.

Крім того, не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки. Там окупанти пошкодили приватні будинки та господарські об'єкти. Про постраждалих наразі інформація не надходила.

Водночас, за 23 липня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: одну особу в Авдіївці та одну людину у Торецьку. Ще 2 людини отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дізнатися про ситуацію у регіонах 24 липня, можна тут.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 24 липня пролунали звуки вибухів.

Як повідомлялося, Гайдай розповів, як ЗСУ нищать росіян і тримають їх у напрузі.

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