Росіяни вдарили по енергооб’єктах на Сумщині: без світла тисячі людей

Після атаки по Глухівській громаді ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Російські війська у ніч проти 20 серпня завдали ракетного удару по об'єктах енергетики Глухівської громади Сумської області.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Внаслідок атаки по енергооб’єктах Глухівської громади без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тис. абонентів.

"Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору. Дякуємо нашим енергетикам за злагоджені та професійні дії", – йдеться в заяві ОВА.

Нагадаємо, в ніч проти 20 серпня росіяни атакували Україну різними ракетами та дронами. Сили ППО збили 28 ворожих повітряних цілей.

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