Росіяни вдарили по гуртожитку в Харкові, є постраждалий: фото

Російська ракета Х-35У вдарила по гуртожитку спортивного коледжу в Харкові.
Росія 26 березня вдарила ракетою Х-35У по Харкову. Руйнувань зазнав гуртожиток коледжу, є один постраждалий.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.
За його словами, росіяни поцілили в гуртожиток спортивного коледжу. Після потужного вибуху там зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами.
"Постраждав один чоловік, він цивільний - жодного військового або військової техніки на місці влучання не було. Ми вже вилучили уламки цієї ракети та документуємо всі докази воєнного злочину росіян", - додав Болвінов.
Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух 26 березня за хвилину до оголошення повітряної тривоги. Влада повідомила про удар у районі житлової забудови.
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