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Росіяни вдарили по Харківщині: ДСНС показала жахливі наслідки обстрілу (фото, відео)

Росіяни вдарили по Харківщині: ДСНС показала жахливі наслідки обстрілу (фото, відео)

ДСНС показала наслідки удару по селищу Золочів 21 травня / Фото: ДСНС

Внаслідок бомбардування КАБами у селищі Золочів сталися масштабні пожежі.

Росіяни у вівторок, 21 травня, завдали масованого бомбового удару по прикордонному населеному пункту у Харківській області. Внаслідок бомбардування пошкоджена цивільна інфраструктура у середмісті селища Золочів, що у Богодухівському районі.

Про це повідомила ДСНС України.

"Сьогодні російська авіація завдала бомбового удару по цивільній інфраструктурі. Ворожі КАБи влучили у дошкільний навчальний заклад та ринок. Там сталися пожежі площею 400 та 1500 кв.м., а також численні руйнування", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, ДСНС показала наслідки удару по Одесі. Ворог знову поцілив у цивільну інфраструктуру.

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