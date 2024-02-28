Росіяни вдарили по Херсонщині: влучили у вантажне судно і пошкодили багато будинків

Внаслідок ворожих обстрілів є жертва та поранені в області.

Російські війська вкотре обстріляли Херсонщину 27 лютого, внаслідок чого було влучання у вантажне судно, пошкоджені багато багатоповерхівок та приватних будинків.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Протягом минулої доби окупанти обстріляли Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та Херсон.

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Ворог влучив по житлових кварталах населених пунктів області. Були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків, ферма та елеватор.

У Херсоні загарбники влучили у вантажне судно, також пошкоджені автомобілі.

Окрім того російські війська обстріляли Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка ворог випустив керовану авіабомбу.

За добу через російську агресію на Херсонщині загинула одна людина, ще двоє осіб зазнали поранень.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 28 лютого вдарили по Україні ракетами С-300 та дронами. Українські захисники знищили 10 безпілотників на півдні.

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