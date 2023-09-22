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Росіяни вдарили по Курахово "Іскандерами": подробиці та фото наслідків

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росіяни вдарили по Курахово "Іскандерами": подробиці та фото наслідків

РФ завдала ракетного удару по Курахову

Відомо про 16 поранених.

Внаслідок ракетного удару по Курахово, вночі 21 вересня, поранення отримали 16 цивільних. Ворог випустив дві ракети "Іскандер".

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що 21 вересня 2023 року о 22:00 росіяни обстріляли житловий квартал у м. Курахово. Усім потерпілим надано невідкладну медичну допомогу.

"Пошкоджено вікна, фасади й покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі і гаражі", - йдеться у повідомленні.є

Наразі на місці продовжують працювати рятувальники. Триває розбір завалів.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - додали у повідомленні.

РФ завдала ракетного удару по Курахову / ©
РФ завдала ракетного удару по Курахову
РФ завдала ракетного удару по Курахову / ©
РФ завдала ракетного удару по Курахову
РФ завдала ракетного удару по Курахову / ©
РФ завдала ракетного удару по Курахову

Як ми повідомляли, пізно ввечері 21 вересня 2023 року російські війська завдали два удари по Курахово на Донеччині.

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Дата публікації
Перегляди
680
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