Росіяни вдарили по Курахово "Іскандерами": подробиці та фото наслідків

Внаслідок ракетного удару по Курахово, вночі 21 вересня, поранення отримали 16 цивільних. Ворог випустив дві ракети "Іскандер".

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що 21 вересня 2023 року о 22:00 росіяни обстріляли житловий квартал у м. Курахово. Усім потерпілим надано невідкладну медичну допомогу.

"Пошкоджено вікна, фасади й покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі і гаражі", - йдеться у повідомленні.є

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Наразі на місці продовжують працювати рятувальники. Триває розбір завалів.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - додали у повідомленні.

РФ завдала ракетного удару по Курахову

РФ завдала ракетного удару по Курахову

РФ завдала ракетного удару по Курахову

Як ми повідомляли, пізно ввечері 21 вересня 2023 року російські війська завдали два удари по Курахово на Донеччині.

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