Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині: що відомо про наслідки

Вночі 12 лютого росіяни вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури на Чернігівщині. Без наслідків не обійшлося.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Зазначається, що виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі. Є постраждалі.

"Двоє людей поранені. Медики надали їм необхідну допомогу", – відзначив посадовець.

Станом на ранок вогнеборцям вдалося локалізувати займання.

"Росія – терорист. Сьогоднішня атака – черговий доказ цьому", – наголосив Чаус.

Нагадаємо, У ніч проти 12 лютого військові РФ завдали удару балістичними ракетами "Іскандер-М" (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Також росіяни атакували 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Сили ППО знищили шість ракет і 71 дрон.

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