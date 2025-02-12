Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині: що відомо про наслідки

Ймовірно, окупанти вгатили ударним дроном.
Вночі 12 лютого росіяни вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури на Чернігівщині. Без наслідків не обійшлося.
Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.
Зазначається, що виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі. Є постраждалі.
"Двоє людей поранені. Медики надали їм необхідну допомогу", – відзначив посадовець.
Станом на ранок вогнеборцям вдалося локалізувати займання.
"Росія – терорист. Сьогоднішня атака – черговий доказ цьому", – наголосив Чаус.
Нагадаємо, У ніч проти 12 лютого військові РФ завдали удару балістичними ракетами "Іскандер-М" (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Також росіяни атакували 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Сили ППО знищили шість ракет і 71 дрон.
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