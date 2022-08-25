Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі, будинках та сільгосппідприємстві Миколаєва: подробиці і фото наслідків

Увечері 24 серпня і вночі 25 серпня місто Миколаїв перебувало під ворожим обстрілом.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Надвечір, 24 серпня, росіяни атакували Миколаїв реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Удар було спрямовано на портову інфраструктуру. Постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.

Вночі, 25 серпня, орієнтовно о 03:30 Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300.

Відомо про влучання в приватний житловий сектор. Внаслідок цього відбулось займання приватного будинку. Також пошкоджень зазнали декілька домівок. Попередньо без жертв та постраждалих. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Миколаївський район

Вранці, 24 серпня, ворог обстріляв приватне сільськогосподарське підприємство у селі Котляреве, Шевченківської громади. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків зайнялась ремонтна майстерня.

Внаслідок пожежі знищено сільгосптехніку та покрівлю майстерні. Постраждалих немає.

Також протягом дня, 24 серпня, під ворожими обстрілами було с. Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок атак РФ частково зруйновано господарські споруди, також були влучання по відкритих територіях за межами населеного пункту.

Постраждалих, на щастя, немає.

Баштанський район

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Орієнтовно від 21:30, 24 серпня, до 05:00, 25 серпня, були обстріли армії РФ за межами населених пунктів Широківської громади. Близько 23:00 обстрілів зазнало село Червона Долина.

Окупанти влучили в сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, внаслідок ворожих обстрілів вранці, 25 серпня, в смт Березнегувате зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.

Також протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ.

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