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Росіяни вдарили по пожежниках у Нікополі, які працювали на місці артобстрілу (фото)

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росіяни вдарили по пожежниках у Нікополі, які працювали на місці артобстрілу (фото)

Російські війська обстріляли пожежників у Нікополі

Рятувальники саме гасили пожежу, яка спалахнула після попереднього російського обстрілу.

Російські війська влаштували обстріл по надзвичайниках у Нікополі 13 жовтня, які працювали на місці попереднього ворожого артобстрілу.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ВА Сергій Лисак.

"Росіяни відкрили вогонь по нашим рятувальникам, які працювали на місці артобстрілу. Це сталося у Нікополі. Через ворожу атаку полум’я охопило мікроавтобус. Надзвичайники приборкували пожежу. Аж раптом – повторний удар…" – йдеться в заяві Лисака.

Він зазначив, що внаслідок ворожої атаки були поранені двоє надзвичайників. Їх скерували до лікарні.

"Якнайшвидшого відновлення, наші Герої без зброї", – побажав пораненим очільник ОВА.

Російські війська обстріляли пожежників у Нікополі / ©
Російські війська обстріляли пожежників у Нікополі
Російські війська обстріляли пожежників у Нікополі / ©
Російські війська обстріляли пожежників у Нікополі
Російські війська обстріляли пожежників у Нікополі / ©
Російські війська обстріляли пожежників у Нікополі

Нагадаємо, в ніч проти 13 жовтня російські загарбники обстріляли з важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Водночас вибух прогримів у Криворізькому районі.

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Дата публікації
Перегляди
768
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