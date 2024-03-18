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Росіяни вдарили по православній церкві на Харківщині: зайнялася пожежа (фото)

Росіяни вдарили по православній церкві на Харківщині: зайнялася пожежа (фото)

Фото з місця удару по храму в селі Новоосинове на Харківщині / Фото: ДСНС України у Telegram

Окрім храму, загарбники пошкодили будівлю сільради, дві приватні оселі та поранили людину.

Російські війська 18 березня завдали ударів по православному храму в селі Новоосинове на Харківщині. Внаслідок влучання снаряда загорілась котельня.

Про це повідомили в ДСНС України.

Удар по православній церкві російські окупанти здійснили 18 березня вранці у селі Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району. Це село розташоване неподалік від лінії бойового зіткнення, тому перебуває в зоні ураження російської ствольної та реактивної артилерії.

Снаряд влучив у котельню поруч з будівлею храму. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв. м.

Рятувальники зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву.

В ДСНС також зазначили, що внаслідок вибухів також пошкоджені будівля сільської ради та дві приватні оселі. Було поранено одну людину.

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Фото з місця удару по храму в селі Новоосинове на Харківщині / © ДСНС України у Telegram
Фото з місця удару по храму в селі Новоосинове на Харківщині / Фото: ДСНС України у Telegram
Фото з місця удару по храму в селі Новоосинове на Харківщині / © ДСНС України у Telegram
Фото з місця удару по храму в селі Новоосинове на Харківщині / Фото: ДСНС України у Telegram
Фото з місця удару по храму в селі Новоосинове на Харківщині / © ДСНС України у Telegram
Фото з місця удару по храму в селі Новоосинове на Харківщині / Фото: ДСНС України у Telegram

До слова, в ніч проти 18 березня війська РФ вгатили по Дніпропетровщині. У Кривому Розі уламки збитого дрона впали на п'ятиповерхівку. Окупанти також тричі обстріляли Нікопольщину: є руйнування.

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