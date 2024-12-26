Росіяни вдарили по ринку в Нікополі: є поранені (фото)

Троє постраждалих жінок перебувають у важкому стані.
Російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі 26 грудня. Внаслідок атаки шестеро людей зазнали поранень.
Про це повідомили в ДСНС України.
Унаслідок удару по ринку в Нікополі постраждали шестеро людей: четверо чоловіків і дві жінки. Також суттєво пошкоджені торгові приміщення.
Рятувальники разом з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу і доправили до лікарні.
Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що усі постраждалі були госпіталізовані. Жінки віком 39, 63 та 64 років перебувають у важкому стані. Решта поранених – в стані середньої важкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу.
До слова, вночі російська армія атакувала Україну безпілотниками: ворог запустив 31 "Шахед" та дрони інших типів.
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