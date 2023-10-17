Росіяни вдарили по Слов’янську: під завалами – люди, фото і відео жахливих руйнувань

Ворожа атака припала на будівлю гуртожитку. Там зараз працюють 36 рятувальників.

Російські війська завдали удару по житловій забудові у Слов'янську на Донеччині 17 жовтня. Рятувальники зараз шукають під завалами людей.

Про це повідомили в управлінні ДСНС Донецької області.

"Ворог знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов'янськ. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку", – вказано в заяві.

За попередньою інформацією, під завалами будівлі опинилися двоє людей.

ДСНСники зараз проводять на місці події аварійно-рятувальні роботи. До них задіяні 36 членів особового складу та вісім одиниць техніки.

Водночас начальник Донецької ОВА Ігор Мороз уточнив, що під обстрілом опинився центр Слов’янська. Там було пошкоджено гуртожиток освітнього закладу. За даними Мороза на 10:00, постраждалих не було.

Окупанти обстріляли центр Слов’янська: руйнування зняли на відео

Руйнування у Слов'янську після російського удару 17 жовтня / Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Руйнування у Слов'янську після російського удару 17 жовтня / Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Руйнування у Слов'янську після російського удару 17 жовтня / Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Руйнування у Слов'янську після російського удару 17 жовтня / Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Руйнування у Слов'янську після російського удару 17 жовтня / Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Руйнування у Слов'янську після російського удару 17 жовтня / Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська також вкотре обстріляли Херсон, влучивши по житловій зоні. Внаслідок атаки поранені п'ятеро людей.

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