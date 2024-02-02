Росіяни вдарили по Україні безпілотниками: куди цілив ворог і скільки БпЛА вдалося знищити

В ніч проти п'ятниці, 2 лютого, російські окупанти атакували Україну 24 ударними безпілотниками "Shahed-136/131". ППО знищила 11 БпЛА.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено", - йдеться у зведенні.

Згодом у Командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що росіяни випустили 24 безпілотники. Окупанти атакували дронами з російського Приморсько-Ахтарська і Чауди в анексованому Криму. Зазначається, що удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

"Знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені", - наголосили у ПС.

Нагадаємо, пізно ввечері Повітряні сили повідомили про кілька груп дронів у повітряному просторі України. Зазначалося, що ворог атакує Україну безпілотниками. Зокрема, південні та центральні регіони.

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