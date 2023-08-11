Росіяни вдарили по Україні "Кинджалами": скільки збили і де є влучання

У п'ятницю, 11 серпня, близько 10:00 армія РФ здійснила пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Сили ППО збили одну аеробалістичну ракету.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Противник здійснив пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ", - повідомляють у ПС.

Зазначається, що ворожі цілі заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області.

"Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури. Є влучання однієї з ракет у житловий сектор", - додали в Командуванні.

Ракетна атака 11 серпня

Зранку 11 серпня лунала масштабна повітряна тривога. В Україні було оголошено ракетну небезпеку. Станом на 09:50 "почервоніла" вся Україна.

Повітряні сили попередили про пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини. Мешканці столиці чули звуки вибухів. Місцева влада повідомила про роботу ППО.

Також у Мережі повідомляли про вибухи у Хмельницькій області. В ОВА заявили про роботу протиповітряної оборони.

Також стало відомо, що росіяни вдарили ракетами по Прикарпаттю. Відомо про влучання по цивільній інфраструктурі в Коломийському районі. Загинула восьмирічна дитина.

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