Росіяни вдарили по Україні крилатими ракетами: Повітряні сили назвали цілі ворога

Зранку 8 грудня російська окупаційна армія атакувала Україну 19 крилатими ракетами повітряного базування. Сили ППО знищили 14 повітряних цілей на Дніпропетровщині та Київщині.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"8 грудня 2023 року близько 06:00 ворог завдав удару із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС крилатими ракетами Х-101/Х-555. Станом на 09.00 знищено 14 із 19 крилатих ракет на Дніпропетровщині та Київщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задля атаки росіяни використали сім літаків із району Саратовської області

У Командуванні зауважують, що частина ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури у Дніпропетровській області. Інша група російських ракет долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва.

Ранкова атака РФ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетна масштабна атака ! Тривожний і складний ранок!

Зранку 8 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу, яка оминула лише частину західних областей. Стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Зокрема, у Києві під час повітряної тривоги сталися вибухи. Спрацювали сили ППО. Цього ранку ворог атакував крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС вперше за 79 днів.

Також росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині - по Павлоградському району. Одна людина загинула. Четверо людей отримали поранення.

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