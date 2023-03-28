Росіяни вдарили по Україні "шахедами" і керованими авіаційними бомбами: усі подробиці нічної атаки

Загарбники атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131" і керованими авіаційними бомбами. Атака "шахедів" здійснювалася з північного та південно-східного напрямків.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗС України.

"Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами. Загалом противник застосував 13 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", один розвідувальний БпЛА "Гранат-4" та дві КАБ", - зазначили в ЗСУ.

Українські захисники знищили 13 повітряних цілей. Серед них - 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і один розвідувальний БпЛА "Гранат-4".

Раніше ми публікували відео, на якому сили ППО під час по вітряної тривоги збили ворожий безпілотник.

Подробиці атаки України

Близько 22:00 понеділка, 27 березня в Києві та в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликали не ігнорувати повітряну небезпеку.

Згодом стало відомо про перші звуки вибухів. Орієнтовно о 22:20 мешканці Дніпра почули звук, схожий на вибух. Водночас у Киїівській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

Близько 23:00 речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в Київській та Дніпропетровській областях вдалося збити кілька іранських дронів.

Ближче до ночі проти вівторка, 28 березня, пролунали вибухи в Києві. Згодом інформацію підтвердили в мерії та розповіли перші подробиці. Згодом міський голова Віталій Кличко розповів, що у Святошинському районі внаслідок вибуху спалахнув магазин. Попередньо, постраждалих немає.

У ніч проти вівторка, 28 березня, у КМВА розповіли деталі чергової атаки "дронів" на Київ. Окупанти знову запустили БпЛА “Shahed” в напрямку столиці. Попередньо, сили ППО в повітряному просторі навколо міста знищили всі повітряні цілі. Масштабна повітряна тривога в Україні тривала близько трьох годин.

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