Росіяни вдарили по Вовчанську на Харківщині: під завалами опинилась родина, є жертва

Окупанти обстріляли Харківщину.
Окупаційні війська Росії вранці 12 травня обстріляли Вовчанськ на Харківщині – зруйновано десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із будинків була родина з чотирьох людей.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
До місця події негайно прибули рятувальники, правоохоронці та медичний розрахунок Національного університету цивільного захисту України.
Як повідомляється, господар оселі зміг самостійно вибратися з-під завалів до прибуття рятувальників.
Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій врятували двох чоловіків. Жінка 1950 року народження загинула. Постраждалим надали домедичну допомогу та евакуювали до більш безпечного населеного пункту.
Нагадаємо, окупанти здійснюють відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області.
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