Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, нищать заводи у Лисичанську - Гайдай

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, нищать заводи у Лисичанську - Гайдай

Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати Луганську область.

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою. Крім того, вони увійшли до Оріхового, штурмують Сєвєродонецьк. Ворог безжально нищить інфраструктуру регіону.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, інформація щодо кількості жертв у Врубівці, що у Попаснянській громаді, уточнюється. Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему, внаслідок чого вигоріло багато будинків. До лікарень Дніпра та Львова госпіталізовано п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська.

Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. У Лисичанську та Сєвєродонецьку окупанти знищуючи заводи. Зокрема, 10 червня під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо "Азоту".

"До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей", - повідомив Гайдай.

Упродовж 10 червня військові РФ відкривали вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі. Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове. Ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, розпочалася 108 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують зусилля у наступі на Слов'янськ і проводять штурм у Сєвєродонецьку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 червня.

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