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Росіяни вдарили по Запоріжжю: з`явились перші подробиці про наслідки обстрілу

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Росіяни вдарили по Запоріжжю: з`явились перші подробиці про наслідки обстрілу

Ілюстрація

Цієї ночі Запоріжжя знову зазнало атаки з боку російської армії.

"Прильоти" зафіксовано у двох районах Запоріжжя

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

На цей час відомо про п‘ять будинків, які зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла.

Додаткова інформація уточнюється.

Раніше у Запоріжжі обговорили плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.

Як повідомлялося, ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в чотирьох населених пунктах Запорізької області.

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Дата публікації
Перегляди
3188
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