Росіяни вдарили по Запоріжжю: з`явились перші подробиці про наслідки обстрілу

Цієї ночі Запоріжжя знову зазнало атаки з боку російської армії.
"Прильоти" зафіксовано у двох районах Запоріжжя.
Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.
На цей час відомо про п‘ять будинків, які зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла.
Додаткова інформація уточнюється.
Раніше у Запоріжжі обговорили плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.
Як повідомлялося, ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.
Нагадаємо, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в чотирьох населених пунктах Запорізької області.
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