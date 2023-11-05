Росіяни вдарили по житлових будинках у Херсоні: є поранені

Лікарі наразі оцінюють стан потерпілих.
У неділю, 5 листопада, російські окупаційні війська обстріляли корабельний район Херсона. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Зазначається, що удар стався після 14:00
"Відомо про 4 постраждалих. Це 47-річна жінка, а також троє чоловіків, 60, 70 та 38 років. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості", - вказано у повідомленні.
На місце удару прибули карети "швидкої" для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець повідомив, що станом на зараз відомо про 28 загиблих та 53 поранених воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади внаслідок ракетного удару ворога.
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